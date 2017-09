Présidence des Républicains : le député Julien Aubert se déclare également candidat

Il est le 5e à entrer officiellement dans la course. Julien Aubert a annoncé ce dimanche à l'Opinion sa candidature à la présidence du parti Les Républicains. Le député du Vaucluse a fait part de sa volonté de "ressusciter un esprit d'appartenance politique" au sein de son parti, contrer lequel il ne mâche pas ses mots. "C'est un astre mort, une machine administrative qui ne sert plus qu'à donner des investitures et à gérer des rapports de force dans la perspective de la présidentielle" a condamné le parlementaire. Pourtant ce n'est pas n'importe quel parti! C'est pour cela que je suis candidat".

Sur CNews, l’élu de 39 ans - réélu d’extrême justesse lors des dernières législatives (avec 50,9 % des voix), a assuré qu’il n’avait conclu aucun "deal" pour se rallier ultérieurement à Laurent Wauquiez. "J’ai été un séguino-pasquaïen, je suis un eurosceptique", alors que "il y a eu plusieurs Laurent Wauquiez", un temps "centriste", puis "peut-être plus au centre du parti » et « aujourd’hui plutôt sur la droite du parti".

Julien Aubert a assuré qu'il pouvait déjà compter sur le soutien d'"une dizaine de parlementaires" et qu'il démarrerait lundi sa campagne auprès des militants.Il rejoint Daniel Fasquelle, Florence Portelli, Laurence Sailliet et donc Laurent Wauquiez dans la course pour une élection qui se déroulera en décembre prochain.