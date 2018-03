Présidence de Radio France : six candidats retenus pour succéder à Mathieu Gallet

Ils seront six sur la ligne de départ. Pour succéder à Mathieu Gallet, révoqué fin janvier pour cause de favoritisme, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu six candidats à la présidence de Radio France. Dans l'ordre alphabétique, on retrouve :

Jérôme Batout (directeur général de Publicis Media, ancien conseiller spécial du Premier ministre Jean-Marc Ayrault)

Bruno Delport (directeur de la radio TSF Jazz depuis 1999)

François Desnoyers (ancien directeur des antennes de Radio France)

Guillaume Klossa ((président fondateur du centre de réflexion EuropaNova)

Christophe Tardieu (directeur général du Centre national du cinéma)

Sibyle Veil (actuelle directrice générale déléguée aux opérations et aux finances de Radio France et ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy)

Sans donner leurs noms, le CSA a indiqué avoir rejeté deux autres candidatures, jugées non recevables.

Parmi ces dernières figurent le trio d'humoristes de France Inter Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice, qui avaient été les premiers candidats déclarés à la présidence de Radio France. Le candidat retenu sera connu à la fin de la semaine démarrant le 9 avril. S'il devrait être nommé pour cinq ans, il est probable que sa mission s'arrête avant, comme l'explique BFMTV.