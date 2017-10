Présidence des LR : trois candidats en lice, la candidature de Fasquelle retoquée

Ils seront donc trois à s'affronter : Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Maël de Calan. La Haute autorité des Républicains a annoncé, ce jeudi, les noms des candidats qui visent la présidence des Républicains. Daniel Fasquelle, député de la 4e circonscription du Pas-de-Calais, ne sera finalement pas de la partie, faute de parrainages suffisants. L'élu a regretté cette décision sut Twitter.

Non issu d’une écurie de la primaire, sans moyens, je rate de peu la qualification pour quelques parrainages manquants. @lesRepublicains

Merci aux militants et parlementaires qui m’ont soutenus.

La démarche de rassemblement et d’idées @SLdroite va se poursuivre.

Seul ténor parmi les candidats, Laurent Wauquiez part grand favori, mais sa ligne dure fait grincer des dents chez les partisans d'Alain Juppé et ceux qui portent une ligne plus modérée comme Christian Estrosi ou Valérie Pécresse, qui ne l'ont pas épargné ces dernières semaines. Reste que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a choisi l'ex-adjointe d'Alain Juppé, Virginie Calmels, pour devenir sa numéro deux.

Le maire de Bordeaux a pourtant préféré adouber Maël de Calan, 37 ans, qui représente la ligne la plus modérée de la droite mais aussi celle la plus ambiguë, vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Enfin, Florence Portelli, 39 ans, avait choisi François Fillon dès le départ, défend une droite médiane, forte mais sans la moindre compromission avec le Front national. Le scrutin aura lieu les 10 et 17 décembre.