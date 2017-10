Présidence LR : Maël de Calan craint "que Laurent Wauquiez soit le Benoît Hamon de la droite"

Avec un immense favori et deux challengers, la course pour la présidence du parti Les Républicains ne promet a priori pas un suspense insoutenable. Mais plusieurs récentes élections ont démontré que rien n’était joué d’avance. Le juppéiste Maël de Calan (challenger, avec Florence Portelli), était l’invité de RTL ce vendredi 27 octobre. Le candidat de 37 ans a ciblé le favori, Laurent Wauquiez. "Moi je crains que Laurent Wauquiez soit le Benoît Hamon de la droite, c'est-à-dire très populaire auprès des adhérents mais qui incarne une droite qui se rétrécit, qui se referme autour d'un coeur d'adhérents de plus en plus restreint". Et à la fin, on fait 7% dans les urnes et on a 50 députés" .

Interrogé sur le thème de l’identité, cher à son adversaire, et sur une possible proximité avec le Front national, Maël de Calan n'a pas souhaité "faire de procès d'intention" à son adversaire. Il a cependant estimé que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes "entretient parfois une ambiguïté dans les mots qu'il utilise, quand il dit que la droite est identitaire, que le général De Gaulle est identitaire. Ce ne sont pas des mots dans lesquels je me reconnais", a expliqué le conseiller départemental du Finistère.