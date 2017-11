Présidence de LR : le camp Wauquiez assure qu'il n'y aura pas de débat

"Le débat est clos", il n'y aura pas de débat annonce au JDD le directeur de campagne de Laurent Wauquiez, Geoffroy Didier. Depuis plusieurs semaine, le favori de l'élection à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez, et ses challengers Florence Portelli et Maël de Calan, réflechissent à l'opportunité d'organiser un débat. Mais après plusieurs réunions, les trois candidats n'ont pas réussi à se mettre d'accord.

"Les adhérents LR peuvent être fiers que Laurent Wauquiez ait refusé un pugilat télévisé", ajoute Geoffroy Didier.

Fin octobre, Laurent Wauquiez avait proposé à ses deux adversaires un débat en meeting, mais Florence Portelli et Maël de Calan souhaitaient un débat télévisé.

Vendredi, à l'issue d'une troisième réunion infructueuse, Florence Portelli et Maël de Calan ont tous deux dénoncé les conditions exigées par Laurent Wauquiez. Florence Portelli a écrit dans un communiquer regretter "l'obstruction méthodique et systématique de Laurent Wauquiez qui, après avoir refusé de se prononcer sur le principe même d'un débat pendant près de deux mois, n'a ensuite cessé de se dérober et de poser toujours plus de conditions, rendant ainsi la tenue d'un débat quasi-impossible". Maël de Calan a, lui, publié un communiqué ironiquement titré "un débat en forêt, le 24 décembre à 2 heures du matin ?.

A l'AFP, Geoffroy Didier défend la position de Laurent Wauquiez : "Ce que nous avons toujours proposé, c'est un débat militant, tourné vers les adhérents des Républicains, par respect pour eux. C'est-à-dire un débat ouvert exclusivement aux adhérents ainsi qu'à la presse et retransmis sur le site internet des Républicains. (...) Malgré des tentatives de politique spectacle de ses concurrents, Laurent Wauquiez a su préserver l'unité: il n'y aura donc pas de pugilat à la télévision", a-t-il conclu.

L'élection du président des Républicains est prévue les 10 et 17 décembre.