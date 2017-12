Près de 100.000 policiers et militaires mobilisés pour le week-end de Noël

Alors que la menace d’attaque terroriste est toujours considérée comme "élevée", le gouvernement souhaite rassurer les Français et les touristes en cette période très symbolique de fêtes de fin d’année. Policiers, gendarmes et autres militaires : près de 100.000 personnes sur le territoire seront mobilisés dimanche et lundi pour assurer la sécurité des fêtes de Noël.

"Garantir la sécurité des Français comme celle des touristes constitue une priorité absolue" a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

"Pour assurer la sécurisation des 24 et 25 décembre, ce sont 54 000 policiers, 36 000 gendarmes, et 7000 militaires de l'opération Sentinelle, soit un total de 97 000 effectifs des forces de sécurité, qui seront mobilisés sur l'ensemble du territoire", poursuit le communiqué. Cela représente une augmentation de 6000 personnes mobilisées en plus par rapport à l’an passé.

ℹ️A la veille des fêtes de #Noël, @gerardcollomb a rappelé aux préfets les mesures de sécurisation spécifiques à mettre en oeuvre les 24 et 25 décembre et adresse sa profonde reconnaissance à l'ensemble des forces de #sécurité mobilisées pour l'occasion pic.twitter.com/9IyPfXHiNf — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 22 décembre 2017

Gares, marchés de Noël et lieux de cultes seront particulièrement surveillés par les forces de l’ordre. À Paris et en petite couronne, 7000 policiers seront déployés pour protéger la capitale.