Premières frictions entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe ?

Une lune de miel plus courte que prévue ? S'il est difficile de prévoir les relations que connaîtrons Emmanuel Macron et Edouard Philippe en tant que couple exécutif, il n'est pas sûr que tout soit un long fleuve tranquille. Selon un article du Point, des premières tensions seraient apparus entre le chef de l'Etat et son Premier ministre, sur le choix du directeur de cabinet de Matignon.

Lundi matin, le chef de l'Etat aurait voulu imposer à Édouard Philippe Nicolas Revel, l'actuel directeur de la Caisse nationale d'Assurance maladie. Ce proche du président a été secrétaire général adjoint de l'Elysée, en même temps qu'Emmanuel Macron (un se consacrait à l'économie, l'autre au social).

Mais le nouveau locataire de Matignon ne l'aurait pas entendu de cette oreille et aurait tenu bon. D'après France Inter, c'est d'ailleurs une des raisons du retard de l'annonce. Proche d'Alain Juppé, Edouard Philippe aurait négocié l'entrée de ses mais juppéiste au gouvernement. Toutefois, le Point rapporte que "partant à la pêche aux soutiens LR, Macron joue à fond les divisions entre juppéistes et sarkozystes, hameçonnant les premiers pour affaiblir les seconds".