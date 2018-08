Une première université d'été PS agitée pour Olivier Faure

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

PS : Olivier Faure prépare les européennes et dénonce la trahison de Macron

Le Paris SG bat Angers 3-1, grâce à Cavani, Neymar et Mbappé

En savoir plus

Olivier Faure doit gérer d'abord une absence, celle d'Emmanuel Maurel, représentant de l'aile gauche de son parti qui est tout simplement à la rentrée marseillaise de Jean-Luc Mélenchon. Marie-Noëlle Lienemann, qui fait partie des soutiens de Maurel, laisse entendre qu'une sortie du PS est envisageable si son champion n'est pas tête de liste, s'appuyant sur le fait que Mélenchon est prêt à lui faire une place sur la sienne. En bref, on demande une ligne droite véritablement socialiste.

Un exercice qui a tout pour lui d'un test pour mesurer son tempérament et ses qualité d'équilibristes. Car ses camarades du PS lui donnent du fil à retordre.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres