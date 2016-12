La première route solaire au monde a été inaugurée en Normandie

La ministre de l’environnement Ségolène Royal a inauguré ce jeudi la première route solaire au monde dans un petit village normand. Encore en phase de test, elle est expérimentée en France par la filiale de Bouygues, Colas, pour laquelle travaillent également des Néerlandais, Américains et Allemands.

Dès ce jeudi, les 2 000 automobilistes qui empruntent en moyenne chaque jour la RD5 pour sortir de Tourouvre rouleront donc pendant un km sur des panneaux solaires collés sur la chaussée.

Subvention d'État de 5 millions d'euros hors taxe

Ces 2 800 m2 de dalles aux allures de carrelage plastifié doivent permettre de produire l’équivalent de l’éclairage public d’une ville de 5 000 habitants, selon la direction de Wattway, le projet co-inventé par Colas et le CEA Tech.

Elles sont fabriquées par la Scop SNA à Tourouvre. Tous les travaux ont été couvert par une subvention d’État de 5 millions d’euros hors taxe, selon le conseil départemental.

Le concept est simple : coller sur la route des panneaux solaires protégés par une résine pour produire de l’électricité. Cette dernière ne gêne personne sur ces surfaces qui ne sont en moyenne occupées par les voitures que 20 % du temps, selon Colas. "Avec un million de km de routes, la France pourrait ainsi en théorie accéder à l’indépendance énergétique en pavant le quart de ses routes", souligne la société.

Un "plan de déploiement national des routes solaires"

"Ce nouvel usage de l’énergie solaire permet de profiter des grandes surfaces d’infrastructures routières, déjà utilisées aussi bien par les transports, voitures, vélos, piétons, pour produire de l’électricité sans mobiliser de foncier supplémentaire", s’est félicité ce jeudi le ministère de l'écologie dans un communiqué.

Quant à Ségolène Royal, elle a annoncé un "plan de déploiement national des routes solaires". Il se traduira par le lancement d’un "appel d’offres innovation pour encourager le développement de technologies solaires innovantes". Outres, il fixera "les objectifs de production d’énergie solaire à partir de ces innovations".

Des "mais"...

Le seul hic, les panneaux à plat produisent moins d’électricité que les panneaux inclinés. Pour "300 kWh installés", les dalles Wattway produisent "5 à 10 kW de moins" que les toitures, explique Jean-Charles Broizat, directeur de Wattway.

De plus, les sceptiques se demandent si ces panneaux résisteront au passage des poids-lourds et aux intempéries. In fine, il faut trouver un modèle plus économique. "Aujourd’hui Wattway est à 17 euros le watt-crête (unité de mesure de l’énergie solaire) raccordé", selon Jean-Charles Broizat, contre 1,3 euro pour le solaire en grande toiture, selon le syndicat des énergies renouvelables.

