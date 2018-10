La première ministre écossaise demande à l'Ecosse de quitter le Royaume-Uni

En 2016, les Ecossais se sont prononcés massivement en faveur du maintien de l'Union européenne, contre la tendance nationale qui validait la rupture avec 52% des voix. Depuis, le gouvernement écossais dirigé par Nicola Sturgeon n'a cessé de menacer le gouvernement de Theresa May d'un départ. Elle l'a réaffirmé ce lundi 9 octobre : "la seule solution, c'est de devenir un pays indépendant". Membre du Parti Nationaliste écossais, elle a donc signifié sa volonté de remettre en cause le résultat récent du "non" à l'indépendance, obtenu par 55,3% des voix en septembre 2014.

Elle a affirmé attendre de connaître les conditions de sortie pour proposer un nouveau référendum.