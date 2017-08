Première dame : que dit la "charte de transparence"

Après des semaines de polémique, l'Élysée vient finalement de publier sa la "charte de transparence" concernant le statut de Première dame. "Il ne s'agit pas d'un statut juridique mais d'un engagement, qui ne vaut que pour Brigitte Macron et pour la durée du mandat d'Emmanuel Macron, et qui ne sera pas contraignant pour ses successeurs ni leurs conjoints", a tenu à préciser à l'AFP l'entourage de l'épouse du président.

Brigitte Macron va donc assurer "la représentation de la France, aux côtés du président de la République, lors des sommets et réunions internationales" explique la charte. Elle va aussi répondre "aux sollicitations des Français et des personnalités françaises et étrangères qui souhaitent la rencontrer." Enfin, elle devra "soutenir, par son parrainage ou sa présence, des manifestations à caractère caritatif, culturel ou social ou qui participent au rayonnement international de la France".

Aucun salaire ou versement pour elle mais Brigitte Macron pourra s'appuyer "sur le cabinet du président de la République" et bénéficiera d'un "conseiller spécial qui assure la fonction de directeur du cabinet de Brigitte Macron" et d'un "conseiller qui exerce la fonction de chef de cabinet."