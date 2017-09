Le premier bilan et premières photos du passage apocalyptique d'Irma dans les Antilles Françaises

La Guadeloupe est hors de danger selon sa préfecture, mais ce sont deux petites îles qui concentrent toutes l'attention médiatique désormais : Saint-Barthélémy et Saint Martin, plus connus pour leurs croisières idylliques que pour ce genre de catastrophe, ont vu déferler sur eux Irma et ses pointes de vent à 295 km/h.

Les forces déployées sur place ne peuvent pas encore commencer à s'activer, elles se contentent de dénombrer les plaies que l'ouragan laisse béantes sur ces petits rochers jetés dans la mer des Antilles.

À Saint Martin par exemple, on sait que le toit de l'hôpital a été arraché, que les infrastructures touristiques sont défoncées et complètement inondées.

La préfecture annonce qu'elle est "en partie détruite" et que le personnel s'est réfugié "dans une pièce bétonnée". Plus d'électricité n'est distribuée depuis 6h du matin. La caserne des pompiers est sinistrée. La gendarmerie a perdue une grande partie de sa toiture. Les ports sont dévastés.

À Saint Barthélémy, les habitations ont été durement touchées, la centrale électrique est hors-service et la caserne des pompiers git sous 1 mètre d'eau, rendu totalement inopérante.