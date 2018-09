Le prélèvement à la source sera mis en oeuvre à partir du premier janvier 2019 assure Edouard Philippe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

19:11 RENTREE Polémique après un SMS envoyé par Wauquiez aux lycéens de sa région Les Socialistes et les démocrates du conseil régional dénoncent l’utilisation à des fins politiques des données confidentielles du fichier Pass’Région…

US Open: première demi-finale pour Sevastova, Stephens battue

MAINTIEN La justice autorise finalement la tenue du festival vegan à Calais La municipalité avait annulé l’événement, notamment parce que les agriculteurs et bouchers avaient prévu de venir manifester…

Concernant le nouveau dispositif de prélèvement à la source qui pourrait représenter 1,2 milliards d'euros d'économie, le Premier ministre a expliqué le maintien de la mesure "qui sera mise en œuvre le premier janvier 2019". Interrogé sur les doutes qui planaient sur le maintien de la mesure, Edoaurd Philippe a déclaré qu'il " ne faut pas confondre exigence et hésitation" et promet que "la mesure ne viendra pas "diminuer le pouvoir d'achat des Français". "Nous avons fait le travail sérieusement. Nous avons posé des questions, vérifié, testé. Je pense pouvoir dire avec assurance que le 1er janvier, tout se passera dans d'excellentes conditions», promet le premier ministre.

Sur le remplacement de Nicolas Hulot et son remplacement par Rugy, Edouard Philippe explique que l'ex président de l'Assemblée nationale "a décidé de descendre du perchoir pour aller dans l'arène" et qu'il "a envie de s'inscrire dans cette logique de réalisation" c'est une bonne nouvelle

Interrogé sur ce point, le Premier ministre a d'abord voulu assurer de son soutien et remercier Laura Flessel pour son travail mais explique que "…ce soir au moment ou elle vient de passer le relai ce n'est pas à moi d'évoquer" les raisons qui l'ont poussé à partir.

Laura Flessel a expliqué sa décision de quitter le gouvernement pour "des raisons personnelles" alors que le Canard enchainé parle "d'ennuis fiscaux" et que Mediapart évoque des "manquements déclaratifs" pour la société de droit à l'image de la désormais ex-ministre.

Concernant le remaniement poste pour poste, Nicolas Hulot a été remplacé par le président de l'Assemblée nationale François de Rugy et la ministre des sports Laura Flessel par l'ex-nageuse Roxana Maracineanu.

Le Premier ministre était l'invité de Gilles Bouleau ce mardi soir. Il s'est exprimé sur le remaniement qui a eu lieu aujourd'hui et a assuré du maintien de la réforme du prélèvement à la source.

