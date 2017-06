Le prélèvement à la source reporté en janvier 2019

Au final, ce n’est pas d’ici un an et demi que le prélèvement à la source verra le jour. Il a été reporté à début 2019et c’est Edouard Philippe lui-même qui en a fait l’annonce alors qu’il était interrogé par les lecteurs du Parisien. « C’est une bonne réforme car elle permet d’ajuster en temps réel la perception de l’impôt à l’évolution de vos revenus » déclare le locataire de Matignon. « Nous allons décaler sa mise en œuvre (…) pour une raison simple : de juillet à septembre, nous allons tester le dispositif dans des entreprises volontaires et réaliser un audit » ajoute Edouard Philippe.

A l’origine pensée par Michel Sapin et Christian Eckert sous François Hollande, la réforme devait déjà entrer en vigueur en janvier 2018, la réforme prévoit que l’impôt soit directement prélevé sur le salaire et calculé sur l’année en cours contrairement à l’année d’avant comme il est d’usage aujourd’hui.

Pour les salariés, l’impôt sera prélevé par les employeurs, la caisse de retraite s’occupera des retraités et les travailleurs indépendants eux, verseront un acompte mensuel ou trimestriel.

« S’agissant de l’argent des Français et des recettes de l’Etat, je ne veux pas m’engager dans cette réforme sans avoir la certitude que, techniquement, tout se passera bien, ajoute le Premier ministre. On va utiliser l'année qui vient pour garantir que le dispositif sera opérationnel et simple pour les employeurs et notamment pour les petites entreprises » enfonce Edouard Philippe.