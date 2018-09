Prélèvement à la source : la hotline payante a déjà enregistré 64 000 appels

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La Côte d’Ivoire 1er producteur et 1er exportateur mondial de cola (Officiel)

Ju-jitsu: la Belge Amal Amjahid incertaine au Grand Slam de Los Angeles pour cause de Visa

La Côte d’Ivoire 1er producteur et 1er exportateur mondial de cola (Officiel)

En savoir plus

Les contribuables cherchant des explications sur la réforme du prélèvement à la source et sur leur taux d'imposition possibles (réel, individualisé ou neutre) vont donc voir leur conversation facturée.

Les contribuables disposent de deux dispositifs pour se renseigner sur la réforme du prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu. Un site web est accessible pour tous les abonnés à internet, prelevementalasource.gouv.fr , et le numéro national, le 0811 368 368, qui s'avère donc payant.

Selon des informations de L'Opinion, l'administration fiscale a reçu 64 000 appels sur la question du prélèvement à la source. Ce dispositif représente en réalité une bonne affaire pour Bercy. Chaque coup de fil est en effet taxé six centimes la minute.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres