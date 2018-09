Prélèvement à la source : Darmanin évoque l'arrêt de la réforme

«Nous choisirons ensemble politiquement l'avancée ou l'arrêt de la réforme» a déclaré, Gérald Darmanin, ce matin sur France Inter à propos du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il a ajouté qu'il devait voir le président de la République et le Premier ministre mardi à ce sujet.

Le ministre a précisé son propos : «Est-ce que techniquement on est prêt? Oui on est prêt. Est-ce que psychologiquement les Français sont prêts? C'est une question à laquelle collectivement nous devons répondre»,

Darmanin a reconnu que la réforme avait déja été reportée une première fois : "Il y a un an, le président de la République a considéré qu'il fallait reporter d'un an la réforme.

Ce que nous avons fait et c'était une grande décision heureuse. Et c'est une réforme, c'est vrai, complexe administrativement à mettre en place. Cela touche 36 millions de foyers fiscaux et votre vie ainsi que la vie des entreprises et des collecteurs d'impôt. Donc, oui bien sûr, il fallait reporter."