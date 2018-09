Prélèvement à la source : Darmanin assure que le système "est prêt" ; Macron "vérifie tout"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a de son côté assuré dimanche lors de l'émission "Le Grand Jury" RTL/Le Figaro/LCI que le président de la République allait "tout vérifier" avant "d'appuyer sur le bouton" du prélèvement de l'impôt à la source. "Il faut être sûr que tout marchera parfaitement et que c'est compris par tout le monde", a assuré Muriel Pénicaud, ajoutant que la décision sur cette "réforme complexe" sera "prise mardi".

"Les phases pilotes menées avaient justement pour objectif d'identifier de potentielles anomalies et les réparer si nécessaire, ce qui a été fait", assure le ministère de l'Action et des Comptes publics dans une réaction transmise à l'AFP. Le système du prélèvement de l'impôt à la source en France "est prêt pour janvier 2019", ajoute le ministère.

Non seulement, les bugs sont légion mais, pour certains, il n’y a "a priori pas de possibilité de s’en prémunir", lit-on dans ce document.

C'est le grand débat de cette rentrée : le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera-t-il mis en place en janvier ?" Nous choisirons ensemble politiquement l'avancée ou l'arrêt de la réforme" a déclaré, Gérald Darmanin, samedi sur France Inter. Il a ajouté qu'il devait voir le président de la République et le Premier ministre mardi à ce sujet.

