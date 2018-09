Prélèvement à la source : Cédric Villani justifie la prudence du gouvernement

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Emmanuel Macron va d'ailleurs organiser une réunion mardi à l'Elysée sur le prélèvement à la source. Le Premier ministre Edouard Philippe et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics, seront notamment présents.

Cette mesure, déjà reportée d'un an, permettra de collecter directement l'impôt sur les salaires ou les pensions. Le processus ne serait plus effectué l'année d'après.

Le député de l'Essonne a précisé la complexité de ce grand système qui "doit fonctionner pour des millions et des millions de contribuables. C'est une affaire tellement importante, solennelle, que ça vaut le coup de faire un arrêt sur images où on vérifie que toutes les cases sont cochées".

Le mathématicien et député de l'Essonne Cédric Villani a tenu à défendre la position de l'exécutif dans le cadre du dossier du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ce serpent de mer de la fiscalité française, engagé sous le quiquennat de François Hollande, est censé être appliqué à l'horizon du début de l'année 2019.

