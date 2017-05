Prélèvement à la source : un audit sera lancé en juin pour décider d'un éventuel report

C'est une des nombreuses épines déjà dans le pied du nouveau président. Alors qu'Emmanuel Macron n'a jamais caché qu'il souhaitait repousser à 2019 l'entrée en vigueur du prélèvement de l'impôt à la source (qui consisterait à collecter l'impôt sur le revenu lors du versement du salaire et non plus un an après comme c'est le cas actuellement), un décret d’application a été publié au Journal officiel. Le texte énumère notamment quels éléments l’administration fiscale et les entreprises devront s’échanger, et rappelle en préambule l’échéance initiale : le 1er janvier 2018.

Ce vendredi, le porte-parole d'En Marche! a annoncé sur LCI la réalisation sur ce sujet d'un "audit au mois de juin". Selon les résultats de l'enquête, un report pourrait être décidé. "On va regarder cet audit et, si l'expérimentation peut être lancée dans de bonnes conditions, elle sera lancée et si ce n'est pas cas, il y aura un report", a confié Benjamin Griveaux, également candidat aux élections législatives à Paris.

"Vous dire que tout ça va être généralisé avant d'avoir le résultat de l'audit et de l'expérimentation, c'est mettre la charrue avant les boeufs", a-t-il martelé, tout en excluant que la réforme soit "mise à la poubelle". "L'objectif est que ce soit hyper efficace, que ça ne pose pas de difficultés notamment aux très petites et petites entreprises, et il y a certaines administrations dont on nous dit qu'elles ne sont pas tout à fait prêtes" a-t-il poursuivi.