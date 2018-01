Pouvoir d'achat, laïcité, immigration : Wauquiez étrille Macron

Fraichement élu à la tête des Républicains, Laurent Wauquiez entame une rentrée agressive contre le gouvernement et Emmanuel Macron. Dans le JDD, le président de région veut défendre les oubliés des réformes de l'exécutif. "Il y a un acharnement du gouvernement contre les classes moyennes. J'y vois un mépris du président pour la France des territoires, cette France des gens modestes qui prennent leur voiture pour aller travailler et qui, eux, ne profiteront pas des dispositions sur les produits financiers.

Par contre, ils paieront la facture de la hausse du diesel, de l’essence, des contrôles techniques, voire les amendes avec les nouvelles règles s’ils dépassent les 80 km/h !" explique Laurent Wauquiez. "Mais autant il est passé maître dans l'art de la communication virtuelle, autant il est bien timoré quand il s'agit de passer aux actes..."

Et d'étriller le gouvernement sur les derniers sujets d'actualité : "Les ordonnances sur le Code du travail ? Avec le recul, les avancées pour les employeurs sont très faibles" tranche-t-il. "La réforme de l'État ? La dépense publique continue à augmenter. La violence contre les policiers ? Aucune décision n'a été prise. La lutte contre le travail détaché ? Une fois les effets d'annonce passés, on s'aperçoit que rien n'a changé. On cherche à raconter aux Français un monde virtuel bien éloigné de leur vie quotidienne."

Sur l'immigration, Laurent Wauquiez n'est pas plus tendre. "Avec Emmanuel Macron, les immigrés clandestins [...] seront de plus en plus nombreux" assure-t-il. "Ce n'est pas d'un texte qu'on a besoin, mais du courage politique de dire que l'immigration doit être réduite à son strict minimum."

Enfin, sur la laïcité, Laurent Wauquiez "attend toujours [le] grand discours sur la laïcité, accusant le président de la République de "fuir" le sujet. Il a aussi critiqué l'expression "radicalisation de la laïcité," employée par Emmanuel Macron. "Que je sache, aucun Français n'est mort victime de la radicalisation de la laïcité !" explique-t-il. "Il est temps d'avoir le courage de mettre les mots sur la réalité. La radicalisation qu'il faut combattre, c'est celle de l'islamisme."