Pouvoir d'achat : "cela va prendre du temps" affirme Emmanuel Macron

L'affaire Hulot : "Pour que la démocratie s'exerce, il faut des contre-pouvoirs. Ils sont légitimes (...) mais quand leur but finit par être de détruire ceux qui exercent le pouvoir sans qu'il n'y ait plus de de limite ni de principe, on n'est plus dans la démocratie (…) Penser que regarder quelque chose qui a été jugé devrait soit me conduire à écarter quelqu'un, soit conduire à le sortir du gouvernement ou à l'empêcher d'exercer, je crois que ça n'est plus le bon fonctionnement."

Le pouvoir d'achat : "Ça va prendre du temps" reconnait le président de la République.

"Nos concitoyens ne pensent pas que l'on va résoudre ça du jour au lendemain. Le seul moyen d'augmenter le pouvoir d'achat rapidement, c'est d'augmenter la dépense publique."

Sa promesse sur les SDF : "On a échoué car il y a des publics fragiles qui sont en dehors des politiques publiques et il y a eu une forte pression migratoire en fin de trimestre" explique-t-il. "On ne peut pas s’accommoder de cette situation. Mais ce n’est pas qu’un sujet immobilier, c’est un ensemble de stratégies à mettre en place le plus vite possible."

La Syrie : Si "des preuves avérées que des armes chimiques proscrites sont utilisées contre les civils" en Syrie par Bachar Al-Assad, alors "nous frapperons" promet-il. "Mais aujourd’hui nous n’avons pas de manière établie par nos services la preuve que des armes chimiques proscrites par les traités ont été utilisées contre les populations civiles."

Le service obligatoire : "Je n'ai pas le sentiment que si on avait voulu donner de la clarté sur le sujet ces derniers jours, nous ayons réussi" reconnait-il. "Cela aura un coût mais je ne pense pas qu'il sera prohibitif car nous n'allons pas recréer de grands casernements". La durée du service obligatoire pourrait être entre "3 et 6 mois".