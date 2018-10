Pouvoir d'achat : il a baissé pour 74% des Français

Le gouvernement a beau prêcher l'efficacité des mesures qu'il entreprend en faveur du pouvoir d'achat, les Français ne semblent pas y croire. Selon un sondage Elabe pour BFMTV paru ce mercredi, 74% des Français pensent que leur pouvoir d'achat a baissé ces derniers mois, qu'importe la baisse de la taxe d'habitation et celle des cotisations sociales.

Fait intéressant, le constat est partagé par l'ensemble des Français, y compris ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron. Ses électeurs partagent ce point de vue pour 64% d'entre eux. Autre indicateur inquiétant pour le gouvernement, 71% des Français ont le sentiment que la pression fiscale s'est accrue ces derniers mois. Un sentiment surtout présent chez les habitants des campagnes françaises car 82% d'entre-deux pensent que les impôts et les taxes ont augmenté (47% pensent qu'elle ont augmenté fortement).

Un sentiment qui peut s'expliquer à cause de la hausse des taxes sur les carburants. La fiscalité du diesel a augmenté de 23% sur un an et celle du gazole de 17%. Dans ce sondage Elabe 88% des sondés se déclarent défavorables à cette hausse des taxes. 86% des sondés du même panel ne pensent pas que ces mesures seront efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique.

Aujourd'hui, huit français sur 10 ne font pas confiance au gouvernement pour renforcer leur pouvoir d'achat.

L'institut Elabe a interrogé un échantillon représentatif de 1000 Français de 18 ans et plus entre le 30 et le 31 octobre 2018 sur internet.