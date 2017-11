Vous pouvez maintenant transférer de l'argent par Facebook Messenger

Messenger, le système de messagerie instantanée créé par Facebook s'enrichit pour les utilisateurs français. Il est désormais possible pour ces derniers d'éffectuer des paiements peer to peer entre particuliers. Le paiement auprès des marchands devrait être déployé dans les mois à venir. Un lancement qui survient le lendemain de l'arrivée du même service au Royaume-Uni et deux ans après les Etats-Unis. "Cela nous a mis un certain temps à développer la fonctionnalité en France, le temps de nouer les partenariats avec les institutions bancaires françaises" a expliqué David Marcus, patron de Messenger et ancien dirigeant de Paypal (Eba).

"Notre ambition est d’amener la solution de paiement la plus simple et la plus sécurisée pour le envoyer de l’argent à quelqu’un sur le marché français" a-t-il ajouté depuis les locaux de Facebook en France. Une nouvelle fonctionnalité qui pourrait permettre à la firme de récupérer les coordonnées bancaires de ses utilisateurs et développer par la suite de nouvelles fonctionnalités liées au E-commerce.

Comment procéder

Une fois sur l'application Messenger, il suffit de sélectionner l'icône en forme de plus, choisir la catégorie "envoyer de l'argent". Il suffit alors de renseigner une fois votre numéro de carte bancaire pour envoyer et recevoir de l'argent directement dans votre compte. Aucune commission n'est prise par Facebook, les frais bancaires étant pris en charge par le réseau social. Il y a tout de même un plafond, là hauteur de 500 euros par transaction et limité à 1500 euros par mois.