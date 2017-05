Poutine préférerait Macron à Hollande

Emmanuel Macron n’était pas le candidat préféré de Vladimir Poutine mais son élection à la présidence de la France ne serait pas une fatalité pour le chef de la Russie, selon Jean-Pierre Raffarin, qui s’est rendu à Pekin pour le Belt and Roast Forum for International Cooperation. Dans un tweet publié dimanche 14 mai par le président de la Commission des Affaires étrangère, de la Défense et des Forces armées du Sénat, Vladimir Poutine aurait déclaré lors d’un tête-à-tête : « Alors Macron ? De toute façon ce sera mieux...

Mais moins bien qu'avec Chirac ! » Ses relations avec François Hollande n'étaient pas vraiment bonnes, reste à savoir comment seront-elles avec Emmanuel Macron…