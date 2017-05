Poutine appelle Macron à "surmonter leur méfiance mutuelle"

Les relations s'annoncent tendues. Alors que Moscou est suspecté d'avoir partagé des fausses informations sur Emmanuel Macron, pendant la campagne, Vladimir Poutine a envoyé ses félicitations au nouveau président français. "Les citoyens français vous ont fait confiance pour diriger le pays dans une période difficile pour l'Europe et pour l'ensemble de la communauté internationale", affirme le président russe dans un communiqué. "Dans ces conditions, il est particulièrement important de surmonter la méfiance mutuelle et d'unir nos forces pour assurer la stabilité et la sécurité internationales".

Une main tendue qui annonce pourtant des mois difficile entre les deux hommes. Le récent piratage d'En Marche, avec l'ombre de la Russie derrière, risque de renforcer la méfiance. Durant la campagne, Emmanuel Macron avait promis de se montrer "exigeant" face au dirigeant russe, avec lequel il ne souhaitait pas non plus couper le dialogue.