Pourquoi le site d'Emmanuel Macron n'a pas forcement été hacké par des pirates russes

"D es milliers de site sous Wordpress et n'ayant pas fait la dernière mise à jour 4.7.2 ont été piratés au début du mois, voyant leur page d'accueil modifiée par des hackers, pas nécessairement russes" précise l'Obs. Le site d'Emmanuel Macron pourrait donc avoir été une cible parmi des milliers. Seule solution pour tenter de se prémunir contre ces attaques : la correction.

Le site web d'En Marche ! utiliserait en effet une version largement obsolète du logiciel libre Wordpress. Et plusieurs mises à jour cruciales pour ce genre de logiciel n'ont pas réalisées. Conséquences : de nombreuses failles de sécurité sont présentes, plus ou moins importantes, qui peuvent être exploitées par des hackers.

"Accuser les hackers russes relève d'une logique simpliste face à des problématiques de sécurité informatique et de piratage plus ou moins complexes" affirme le site, qui a consulté plusieurs experts en informatique.

Emmanuel Macron est-il la cible des hackers russes ? L'entourage du candidat à la présidentielle en est persuadé et a largement communiqué autour de cette affaire, conférant à l'ancien ministre une stature d'homme d'Etat qui intéresse l'étranger. Mais selon un article de l'Obs , les choses ne seraient pas si simples.

