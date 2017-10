Pourquoi le FBI s'intéresse tout particulièrement à Marilou Danley, la femme du tueur de Las Vegas

Elle est arrivée mercredi matin dans une chaise roulante au LAX Airport de Los Angeles en provenance des Philippines, où elle s'était retirée dix jours avant la fusillade perpétrée par son mari à Las Vegas. La philippine âgée de 62 ans serait revenue volontairement aux Etats-Unis pour "laver son nom" selon un officiel de la police. Sa famille aurait par ailleurs déclaré qu'elle n'était pas au courant des velléités meurtrières de son compagnon.

Mais quelques détails sont troublants. Tout d'abord les 100.000 dollars transférés sur son compte peu avant l'attentat. Ensuite sa double vie : on pense qu'elle serait citoyenne australienne, qu'elle aurait dupé le fisc et aurait eu deux maris.

D'autres détails sont encore à éclaircir : pourquoi est-elle partie ?

Ce départ a-t-il à voir avec les altercations entre elle et Stephen Paddock violentes dont disent avoir été témoins de nombreuses personnes dans ce Starbucks où ils se rendaient régulièrement ? A-t-elle pu ignorer la préparation importante qu'a nécessité cet acte barbare (on sait qu'il avait installé des caméras perfectionnées pour anticiper l'arrivée du SWAT) ? On devrait en savoir plus rapidement.