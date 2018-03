Pourquoi un conflit entre le Kosovo et la Serbie fait retarder les horloges du four et du micro-onde

Le temps semble s'être ralenti dans la cuisine. Pas de beaucoup : environ 6 minutes de retard, à en croire l'horloge du four. En effet, tous les Européens ont été confrontés, ces derniers jours, à une anomalie sur les horloges de leur électro-ménager. Un retard de quelques minutes, inexplicable.

La raison de cette bizarrerie est à aller chercher dans les Balkans, et plus précisément au Kosovo, ce jeune Etat qui a obtenu son indépendance en 2008. En effet, l’Entso-E, un organisme qui représente les gestionnaires de réseaux électriques dans 25 pays d’Europe, s'est rendu compte que la fréquence du courant électrique en Europe avait légèrement baissé, passant de 50 hertz, c'est-à-dire, 50 oscillations par secondes, à 49,996 hertz. Or, les horloges de l'électroménager se base sur l'oscillation électrique pour se stabiliser.

Si cette dernière baisse, l'horloge prend du retard. Et en accumulant les jours, elle perd des minutes.

L’Entso-E est donc parti à la recherche du fautif et n'a pas tardé à pointer du doigt le Kosovo qui a récemment baissé sa production d'électricité. Accident ? L’Entso-E n'y croit. Pour l'organisme, il s'agit plutôt d'un conflit avec l'éternel ennemi : la Serbie. Le Kosovo n'appartient pas à l’Entso-E. La Serbie, si.

Pour le nouveau pays, c'est donc une manière de peser sur l'Entso-E et aussi de reporter la faute sur son voisin puisque la Serbie est obligée de compenser le manque d'énergie du Kosovo. Belgrade a dépensé, depuis janvier, 5 millions d'euros pour rattraper ce retard. Ce 7 mars, le courant électrique européen est revenu à 50 hertz sans que l'on connaisse la raison mais le Kosovo a trouvé un bon moyen de faire pression sur son voisin.