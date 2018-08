Pourquoi l'Arabie Saoudite a-t-elle gelé ses relations diplomatiques avec le Canada ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La raison de cette crise entre les deux nations ? Riyad accuse le Canada d' "ingérence" dans ses affaires nationales, et de violations des lois et procédures du Royaume. Il y a quelques jours, l'ambassade du Canada avait en effet appelé à la libération des militants des droits de l'homme emprisonnés dans les gêoles saoudiennes. Le ministre des affaires étrangères saoudien avait répliqué en dénonçant une "attaque" contre la souveraineté de l'Arabie Saoudite. La défense acharnée des Droits de l'Homme par ministre des Affaires étrangères de Justin Trudeau, Chrystia Freeland, a été donc très peu appréciée en Arabie Saoudite, malgré ceux qui avaient perçu une ouverture avec l'arrivée sur la scène politique de Mohammed Ben Salman, le prince héritier.

Ce lundi 6 août, l'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle expulsait l'ambassadeur du Canada à Riyad. Dans le même élan, elle rappelait son ambassadeur d'Ottawa, et gelait toutes les relations, commerciales comme économiques avec le pays nord-américain.

