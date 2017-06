Pour Xavier Bertrand, "oui, il y a un problème Bayrou"

Invité ce jeudi de l’émission "Les 4 vérités" sur France 2, Xavier Bertrand a commenté les tensions entre François Bayrou, affaibli par une affaire de soupçons d’emplois fictifs au MoDem, et Edouard Philippe, qui a recadré son ministre de la Justice. "Oui, il y a un problème Bayrou", affirme le président de la région Hauts-de-France. "On ne sait pas bien... M. Bayrou, il est vice-premier ministre, il est vice-président ? Il y a quand même le Premier ministre qui recadre, et je pense qu'il a raison, François Bayrou, François Bayrou qui dans la journée dit 'Je m'en moque', qui le lendemain va à la radio pour dire 'Je m'en moque vraiment'.

Ça pose un problème de fonctionnement et de fond".

Pour Xavier Bertrand, les problématiques de moralisation et d’exemplarité ont eu un impact sur les résultats des élections législatives. "Le président de la République ne peut pas rester muet et doit nous dire aujourd'hui si le premier ministre a vraiment de l'autorité, et il doit nous dire si on s'est trompé", a-t-il soutenu. "Parce que les Français s'étaient dit, 'Oui sur l'exemplarité il y aura vraiment un changement après'. Ferrand, Bayrou, MoDem, les gens se disent aujourd'hui: 'Mais en fin de compte c'est comme avant'. Et je suis persuadé que dans le taux d'abstention de la semaine dernière il y a une part de cette explication".

L’ancien ministre du Travail est également revenu sur la débâcle de la droite lors de l’élection présidentielle. "Les électeurs ont plein de raisons de nous faire des reproches, nous avons perdu cette élection imperdable qu'était la présidentielle", a-t-il estimé. "Mais nous sommes ceux qui font le plus pour le quotidien des Français. Les idées de la droite ne disparaîtront pas".