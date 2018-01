Pour Xavier Bertrand, les bureaux politiques des Républicains sont pires que "Baron Noir"

Arrivisme, opportunisme, trahisons et grosses magouilles : telle est la recette (alléchante) de la série Baron Noir, dont la saison 2 commence ce lundi à 21 heures, sur Canal + et qui mêle habilement fiction et réalité politique. Des ficelles un peu grosses ? Pourtant, la réalité dépasserait allégrement la fiction si l'on en croit Xavier Bertrand. D'après un indiscret du JDD de ce dimanche, le président des Hauts-de-France, qui a récemment claqué la porte des Républicains, auraient vu des choses…inimaginables.

"Si vous mettiez dans votre série ce dont j'ai été témoin dans certains bureaux politiques des Républicains, vos téléspectateurs ne vous croiraient pas, vous ne seriez pas crédibles" aurait confié l'ancien ministre à un scénariste de la série. "J'ai entendu des insultes voler. Ce n'est pas qu'on ne s'aime plus, on se déteste".

S'il n'est plus Républicain, le président de la région Hauts-de-France souhaiterait être "à l'avant-garde du débat à droite, comme Nicolas Sarkozy en 2007", comme avait dit un de ses proches au Figaro.