Pour Wauquiez, les retraités sont les "premiers sacrifiés" de la politique de Macron

Mercredi soir, Laurent Wauquiez s'est rendu à Montargis, à un meeting de soutien à Jean-Pierre Door, candidat des Républicains (LR) pour l'élection législative partielle de dimanche dans le Loiret. Le Conseil constitutionnel avait annulé son élection contre la candidate de La République en marche (LREM) Mélusine Harlé, notamment en raison de la diffusion de messages de propagande électorale le jour du scrutin sur les réseaux sociaux. Des accusations rejetées par Jean-Pierre Door. "Il n'y a eu aucune fraude, aucune falsification, aucune irrégularité", a-t-il déclaré mercredi, évoquant des "mauvais perdants" ayant déposé un recours.

Lors de ce meeting, le président des Républicains a prononcé un discours pour soutenir le candidat LR. Il a également dénoncé la politique de l'exécutif notamment concernant les retraités. Ces derniers manifestent ce jeudi 15 mars.

"Le problème, dans cette politique, c'est qu'il y a trop d'oubliés"

"Les retraités sont les premiers oubliés, les premiers sacrifiés de cette politique", a-t-il lancé devant environ 300 personnes. "Huit millions de retraités ont connu, depuis le début de l'année, une augmentation de 25% de leur CSG. Qu'avaient-ils fait pour mériter cela ?".

"Il est rarissime que dans l'histoire de notre pays, les retraités soient à ce point poussés à bout que pour se faire entendre ils n'aient plus comme façon de faire que de manifester", a insisté le président de la région Auvergne-Rhône Alpes. Et de poursuivre : "Le problème, dans cette politique, c'est qu'il y a trop d'oubliés, trop de sacrifiés, trop de territoires laissés pour compte. Cette politique est faite pour les premiers de cordée, et tous les autres sont laissés au bord de la route".