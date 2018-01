Pour Sarkozy, les élus LR doivent "chasser en meute"

Nicolas Sarkozy n'est jamais très loin de sa famille politique. Si l'ancien président n'est plus dans le sérail public, il reste encore très écouté. En témoigne, ce dîner organisé avec une quinzaine de jeunes élus LR. Un conseil à leur donner? "Il faut chasser en meute" explique-t-il, selon BFMTV. En d'autres termes, l'heure doit être au rassemblement. Une pique très claire envers Laurent Wauquiez, qu'il juge trop clivant.

Et il n'est pas de seul : Valérie Pécresse, qui a fondé son propre mouvement et Xavier Bertrand, qui s'éloigne du parti, sont aussi la cible de Sarkozy : "si on a quelque chose à dire, on se présente", tranche-t-il.

En revanche, lui ne se présentera pas. "Ma vie est ailleurs, je ne suis pas là pour être copilote", explique-t-il, toujours selon BFMTV.