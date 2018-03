Pour Richard Ferrand, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen "couvrent de boue politicienne l'honneur du lieutenant-colonel Beltrame"

Les attaques dans l’Aude continuent d’agiter la classe politique française. Au micro de BFMTV ce mardi matin, Richard Ferrand a été interrogé sur les propos de Marine Le Pen (qui a demandé la démission de Gérard Collomb) et de Laurent Wauquiez (qui souhaite la mise en rétention de certains fichés S et le rétablissement de l'état d'urgence).

"Mercredi, nous rendrons un hommage national à celui qui est aujourd’hui un héros pour toute la France" a déclaré le député du Finistère et patron des députés La République en marche. "Pendant ce temps, je constate que certains couvrent de boue politicienne le sens de l'honneur dont a fait preuve le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. C’est cela qui m’a frappé. Sans respect, sans pudeur, sans dignité, on veut utiliser la peine de tout notre pays après ce qui s’est passé. Il nous faut rester unis, rassemblés, c'est cela notre force inaltérable".

Et de poursuivre : "Entendre d’ores et déjà des personnalités publiques mettre en cause le travail des gendarmes, cela blesse, cela touche. Les terroristes cherchent à diviser la société française, à nous opposer".