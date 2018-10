Pour près de deux Français sur trois, Emmanuel Macron est incapable de changer l'Europe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

MotoGP: Dovizioso (Ducati) le plus rapide aux essais du GP de Thaïlande

Charles Aznavour: un hommage national sobre et vibrant aux Invalides

Prix Nobel de la paix : Le docteur Denis Mukwege et l'ex-esclave sexuelle yazidie Nadia Murad récompensés

Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes et dénonce le pouvoir en RDC

La démobilisation et l'abstention de l'électorat d'Emmanuel Macron, profondément européen, sera l'une des clés des élections européennes de mai 2019.

Le sentiment de défiance progresse dans toutes les catégories de la population. Les jeunes sont les seuls à être plus optimistes que leurs aînés. Les électeurs de Marine Le Pen sont les plus critiques vis-à-vis de l'Europe.

Selon ce baromètre, 24 % des sondés pensent que l'Europe présente plus d'avantages que d'inconvénients. Ce chiffre est en baisse de 7 points par rapport à mars 2017. 38 % considèrent que l'Europe présente plus d'inconvénients que d'avantages.

Près de deux Français sur trois (64 %) considèrent qu'il ne sera pas capable "de faire évoluer significativement le fonctionnement et l'orientation politique de l'Union europénne". Ce chiffre a progressé de trois points depuis mai 2018. Seuls les électeurs d'Emmanuel Macron estiment qu'il pourra changer la donne à l'échelle européenne.

76 % des Français sondés disent mal connaître son projet européen. Le président de la République multiplie pourtant les discours, détaille sa vision de l'Europe et les points de son programme pour les élections européennes depuis son élection.

Les Français sont encore très divisés sur la question européenne. D'après un nouveau baromètre Elabe pour Les Echos, Radio Classique et l'Institut Montaigne.

