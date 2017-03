Pour le pape, supprimer des emplois par "manœuvre économique" est "un péché grave"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le chef de l'Eglise catholique estime également que "les responsables des peuples, les dirigeants, ont l'obligation de tout faire pour que chaque homme, chaque femme puisse travailler et garder ainsi le front haut et regarder les autres en face avec dignité".

Celui qui "ferme des entreprises" par "manœuvre économique" et prive de travail des hommes, a-t-il exprimé avec force, "commet un péché extrêmement grave", a déclaré le pape François, lors de l'audience générale ce mercredi 14 mars. Une réaction qui intervient dans le cadre du licenciement de 260 salariés du groupe média Sky Italia, détenu par le groupe 21st Century Fox1 qui est dirigé par le magnat des médias Rupert Murdoch.

