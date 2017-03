Pour Moscou, les affirmations du Canard Enchaîné sur François Fillon sont de "fausses informations"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Drôme : un père de famille se suicide après avoir tué sa compagne et trois enfants à Beaumont-les-Valence France Bleu Drôme-Ardèche et France Bleu

Ordinateurs et tablettes en avion: quelle menace?

ING, objet d'une enquête pour corruption et blanchiment

CPI: Jean-Pierre Bemba condamné à un an de prison pour subornation de témoins

"En ce qui concerne les rencontres avec le président, elles sont organisées par le Protocole présidentiel et il est là aussi exclu qu'un intermédiaire joue un rôle", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qualifiant les révélations de l'hebdomadaire français de "fausses informations".

L'hebdomadaire satirique assure que l’ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy était en lien avec un milliardaire libanais, lui proposant une rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine et le PDG du géant pétrolier Total, Patrick Pouyanné.

Dans son édition du mercredi 22 mars, "Le Canard Enchaîné" affirme que le vainqueur de la primaire de la droite et du centre a joué un rôle d’entremetteur entre un homme d'affaires libanais, le PDG de Total et Vladimir Poutine en 2015. Le président russe a rapidement commenté ces affirmations, assurant qu'il n'avait pas besoin d'"intermédiaire" pour rencontrer des hommes d'affaires.

