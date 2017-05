Pour Martine Aubry, Emmanuel Macron prépare "un Parlement à sa botte"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Concernant le nouveau gouvernement, Martine Aubry a avoué "regretter ce mélange des genres entre la droite et la gauche, car ça (fait monter) l'extrême droite et l'extrême gauche (...), ce sont les extrêmes qui prennent la place" des partis de gouvernement.

"La modernité, ce n'est pas de foutre des gens dehors" quand une filiale d'un grand groupe traverse des difficultés, a-t-elle estimé. "Dans les entreprises, il n'y a pas d'égalité entre le patron et les salariés. La loi est là pour rétablir" un équilibre. "Vouloir que les règles et relations sociales soient établies d'abord au niveau de l'entreprise, plutôt que des branches professionnelles, c'est casser 50 ans de progrès social", a fustigé Martine Aubry. Cependant, parce que "la France va tellement mal", Martine Aubry "ne souhaite pas l'échec du président de la République". Elle a d'ailleurs affirmé qu'elle "ne le déteste pas".

Selon elle, il "connaît mal les Français" car il a grandi "dans un milieu protégé à Amiens". Il y a chez lui "une incapacité à comprendre la souffrance des gens parce qu'il ne les connaît pas", a-t-elle insisté. En même temps, elle a fait part d'"une inquiétude absolue" sur l'avenir des services publics et la refonte du Code du travail.

Ce mercredi 24 mai, Martine Aubry a accusé Emmanuel Macron de préparer "un Parlement à sa botte" à deux semaines des législatives. "Avoir un Parlement à sa botte, ce n'est pas la démocratie. Un Parlement est là pour contrebalancer l'exécutif", sinon "on est dans l'autoritarisme", a déclaré la maire (PS) de Lille, lors d'une conférence de presse avec les candidats PS dans l'agglomération lilloise. Selon l'ex-patronne du PS, le président veut des députés "béni-oui-oui".

