Pour Marine Le Pen, Macron est "le meilleur candidat du système"

Décidément, la concurrence d'Emmanuel Macron ne fait pas peur à Marine Le Pen. Invitée d’Europe 1 ce mercredi matin, la présidente du Front national a expliqué pourquoi : "Le système, ce n'est pas le parti. Le système, c'est précisément tout ce qu'il y a autour des partis. Pardon, mais Emmanuel Macron, Alain Minc l'a d'ailleurs dit dans un forme d'aveu, c'est le meilleur candidat du système." "C'est le candidat construit par le système. Il est le représentant de ceux qui défendent leurs intérêts personnels, leurs intérêts catégoriels, les intérêts des grandes puissances financières et qui se moquent absolument de l'intérêt du peuple", a ajouté la candidate à la présidentielle à propos de celui qui est actuellement le n°3 dans les sondages, derrière elle et François Fillon.

Moi présidente de la République

En outre, Marine Le Pen a expliqué sa position concernant l'euro. Si elle est élue, l'euro ne circulerait plus en France. C'est en tout cas ce que la présidente du Front national a indiqué : "Il y a aura une monnaie, la monnaie nationale, pas deux monnaies. Pour les entreprises, il est possible d'envisager une monnaie commune qui touche exclusivement l'Etat ou les grandes entreprises. [...] On peut imaginer une coopération monétaire avec pays d'Europe." Pour elle, "l'euro a échoué, cette monnaie a entraîné une augmentation spectaculaire des prix et donc une baisse du pouvoir d'achat. Nous sommes victimes d'un dumping monétaire, cela fait perdre de la compétitivité." Quant à la parité avec la monnaie unique de l'Union européenne, la présidente du Front national a indiqué qu'un nouveau franc équivaudrait à un euro.