Pour Manuel Valls, Macron est "méchant" et "il n’a pas de codes donc pas de limites"

Manuel Valls s'en prend à Emmanuel Macron ce dimanche, dans une interview publiée par le JDD. Après une semaine difficile où le nouveau pouvoir l’a humilié - avant d'annoncer qu'aucun candidat ne sera investi contre lui - , il commente : "A la fin, il n’y a rien de magnanime dans cette histoire. On joue jusqu’au bout, on l’humilie, on l’isole pour finir par une solution de compromis. Mais ils l’ont fait de manière tellement appuyée que ça s’est retourné contre Macron. C’est devenu le cas Valls", estime-t-il en parlant de lui à la troisième personne."

Pour Manuel Valls, la situation entre les hommes ne devrait pas aller en s'arrangeant.

"Je suis extrêmement lucide sur Macron et sur son équipe. Hollande est méchant, mais dans un cadre. Macron, lui, est méchant, mais il n’a pas de codes donc pas de limites", dit-il.

Pour autant, "très sincèrement, je veux qu’il réussisse. La volonté de renouvellement et de changement est portée par Macron, et pas Mélenchon ou Le Pen, c’est une chance", assure l'ancien Premier ministre. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a souhaité l'investiture d'En marche, alors qu'après la primaire, il avait réfléchi à abandonner la politique. "Après les trois jours que j’ai connus, d’autres auraient envie de jeter l’éponge. On en a parlé avec Anne (son épouse, NDLR). De manière immodeste, je pense qu’on a besoin de moi. On a besoin de moi au Parlement."

"Au moment où survient la recomposition que j'ai toujours souhaitée, je vais être spectateur? Non! Je veux être dans cette séquence", résume-t-il.