Pour Manuel Valls, la France vit un "petit miracle" avec Emmanuel Macron

"J’ai tourné la page". Manuel Valls était l’invité d’Europe 1 ce jeudi matin. Invité à s’exprimer sur la situation actuelle du Parti socialiste, l’ancien Premier ministre a déclaré qu’il gardait "un lien d’affectation avec la famille politique qui a été la mienne pendant plus de 30 ans".

Mais pour le député apparenté LREM de l'Essonne, "le PS, faute d'avoir répondu aux questions qui se posaient à la société française dans les années 2000, a subi de plein fouet toutes les contradictions dans l'exercice du pouvoir, ce qui explique en partie les résultats du quinquennat précédent.. D’une manière générale, la gauche réformiste n’a pas été capable de répondre à la globalisation de l’économie ou au surgissement de la question identitaire. La social-démocratie est en fin de cycle, les partis qui la représentent un peu partout en Europe sont en difficulté.

Et en France, le PS, tel quel, est mort".

Manuel Valls juge que le sujet majeur de nos sociétés est la confrontation entre les démocraties et le populisme et aux régimes autoritaires. "Nous vivons un petit miracle avec l'élection d'Emmanuel Macron, à contre-courant de tout ce qui se passe en Europe" a-t-il souligné. "Regardez la situation en Italie ! C'est pour cela que j'ai soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour et c'est pour ça que je souhaite, comme patriote, la réussite de ce quinquennat, pas pour Emmanuel Macron seulement, mais d'abord pour la France".