Pour Macron, Mélenchon est "comme ces chefs d'État africains qui ont perdu l'élection"

Un Emmanuel Macron excédé…mais un "monarque serein". Alors que Jean-Luc Mélenchon avait lancé que la rue avait abattu les rois et les nazis, il lui rétorque que "la rue a peut-être fait tomber des rois, mais rarement des rois élus quatre mois plus tôt".

Et de multiplier les comparaisons internationales : "Mélenchon se comporte comme ces chefs d'État africains qui ont perdu l'élection. Heureusement qu'il n'a pas l'armée avec lui". Le locataire de l'Elysée aurait par ailleurs demandé à ses proches de "ne rien lui laisser passer", de "le surveiller de près pour bondir sur lui à la moindre faute".

Mélenchon / Macron, c'est encore mieux qu'un combat de boxe. D'après Le Canard Enchaîné de ce mercredi 27 septembre, le chef de l'Etat aurait envoyé quelques petites douceurs à celui qui se pose comme son opposant numéro 1. Déjà, pour le président de la République, le rassemblement du 23 septembre – une initiative du leader de la France insoumise et qui a mobilisé près de 30000 personnes selon la police, a été "raté". Raté… comme les révolutionnaires, selon Macron. "Les révolutionnaires sont souvent des ratés du suffrage universel", aurait-il confié. "Son modèle, c'est Maduro et son Assemblée constituante.

