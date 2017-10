Pour Laurent Wauquiez, "la première menace de la laïcité, c'est l'intégrisme islamiste"

Mercredi dernier, le Conseil d'État a ordonné à Ploërmel, une commune du Morbihan, de retirer une croix au-dessus d'une statue de Jean-Paul II. Invité du Grand jury de RTL et LCI dimanche 29 octobre, Laurent Wauquiez a fustigé cette décision prise au nom de la séparation des Églises et de l'État.

"On demande à la France de renoncer à elle-même pour accommoder la diversité"

"Je pense que la première menace de la laïcité en France est l’intégrisme islamiste", a lancé le candidat favori à la présidence des Républicains. "Je ne crois pas que c’est en abaissant nos racines, en renonçant à notre histoire, qu’on construit l’intégration de la France", a poursuivi le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Et d'ajouter : "Je pense même que c’est l’erreur mortifère dans laquelle on est tombé, qui est cette culture de la repentance, où au fond, on demande à la France de renoncer à elle-même pour accommoder la diversité". "La menace de la laïcité, ce n'est pas la croix sur la statue de Jean-Paul II, la menace sur la laïcité ce n'est pas les crèches qui font partie de notre tradition, la menace de la laïcité c’est l’intégrisme islamique", a fustigé Laurent Wauquiez.