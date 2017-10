Pour Laurent Wauquiez, "Macron, c’est le désert de l’âme"

Laurent Wauquiez, favori pour prendre la présidence du parti Les Républicains, en décembre, livre dans une interview au JDD un portrait au vitriol d'Emmanuel Macron, dont il aimerait bien devenir le principal opposant pour 2022.

S'il commence par expliquer que le président de la République fait "incontestablement" partie des "gens audacieux qui imposent leur chance" et qu'il a "du respect pour cette force", il s'agit bien des seuls compliments qu'il a en réserve. Laurent Wauquiez poursuit en effet en déclarant : "Ce qui me frappe chez lui, c’est le désert de l’âme. Il n’est porté que par un seul projet : lui-même". Il insiste : "Il dit n'être ni de droite ni de gauche et je pense que c'est profondément vrai. C'est un vide."

"Il s’aime tant, et il a tellement besoin que ça s’incarne dans une série d’images, de louanges, qu’il ne supporte pas la contradiction des médias.

Il a construit un gouvernement dans lequel personne ne doit lui faire d’ombre ; il a mis quelqu’un à Matignon mais en fait il n’y a pas de Premier ministre", lâche encore Laurent Wauquiez, avant de comparer le président à ses prédecesseurs : "Contrairement à ce qui émanait d'un Pompidou, d'un Giscard, d'un Mitterrand, d'un Chirac, d'un Sarkozy ou même, à sa façon, de Hollande le Corrézien, je ne sens pas chez Macron un amour charnel pour la France." Pour Laurent Wauquiez, Macron est "hanté par une haine de la province" et est "le plus parisien des présidents qu'on n'ait jamais eu".