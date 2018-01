Pour Jean-Marc Ayrault, "renoncer à Notre-Dame-des-Landes serait opportuniste et tactique"

Il estime que cela représenterait "une faiblesse" et "une impuissance". Dans un entretien au Monde publié ce samedi, Jean-Marc Ayrault estime que renoncer à la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes serait un choix "opportuniste". "Il faudrait alors tout recommencer à zéro, relancer un débat et une enquête d’utilité publique, avec l’assurance de nouveaux recours", liste l'ancien Premier ministre, fervent soutien d'un nouvel aéroport. "Et ceux-ci auront beaucoup de chances d’être gagnés puisqu’on est très proche du centre de Nantes, des communes avoisinantes et de la réserve ornithologique de Grand-Lieu, une zone classée Natura 2000".

"Cela veut dire qu’à la fin du mandat d’Emmanuel Macron, aucun coup de pioche n’aura été donné" poursuit-il. "Et pendant ce temps, les problèmes se seront aggravés au niveau de la sécurité, du survol de Nantes, du bruit et des nuisances". Et de marteler : "Renoncer serait un choix opportuniste, tactique. Ce ne serait pas un choix durable, stratégique. Il ne s’agit pas de décider pour dix ans, mais pour cinquante ans". Ce matin, Edouard Philippe a confirmé qu'une décision serait prise avant la fin du mois de janvier.

Concernant l'évacuation de la ZAD (une première tentative avait échoué en 2012), l'ex-maire de Nantes déclare : "je ne conçois pas que l’on puisse affirmer que ce n’est pas possible. En même temps, mon expérience me fait dire que cela demande toujours une grande mesure, de la maîtrise, de la prudence et une importante préparation".