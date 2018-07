Pour Jean-Luc Mélenchon, l'affaire Benalla "est du niveau du Watergate"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Fognini et Gasquet se défieront en finale

A Gaza et en Israël, la peur de la guerre malgré la trêve

Fête nationale: un défilé sous le signe de 5 ans de règne et du centenaire de la fin de la Grande Guerre

En savoir plus

En outre, Jean-Luc Mélenchon croit reconnaître une autre personne présente aux côtés d'Alexandre Benalla et Vincent Crase, tous les deux placés en garde à vue, dans la vidéo du 1er mai. "Voyez ce troisième homme aux côtés de M. Benalla place de la Contrescarpe : c’est lui qui nous a fait partir, nous, parlementaires en écharpes, de la marche en hommage à Mireille Knoll, au lieu d’éloigner ceux qui nous empêchaient de marcher. Qui est-il ? Qui le commandait ? Il reste beaucoup de questions." Hués par la foule, les responsables de la France insoumise et du Front national avaient dû être exfiltrés lors de cette marche blanche en l'honneur de Mireille Knoll, tuée par antisémitisme.

Il va plus loin en faisant un parallèle avec le Watergate, qui avait coûté sa place au président américain Richard Nixon, en 1974. "Elle est du niveau du Watergate. Le monde entier est maintenant au courant. (...) C’est aussi une situation énorme. L’un enregistrait des opposants dans son bureau, celui-ci s’organise une milice personnelle. Ce n’est pas rien !" Pour Jean-Luc Mélenchon, "si on ne réagit pas, c’est la porte ouverte à une forme de barbarie où chaque responsable qui exerce un pouvoir serait autorisé à l’exercer sans limite".

"Il n’a jamais connu ni géré de crise politique de sa vie, ni en tant que maire, ni en tant que parlementaire, ni en tant que ministre", tacle-t-il. "Il a réagi comme si l’Etat était une entreprise : il met à pied trois chefs de rayons et pense que tout est réglé. Il se trompe. Cette crise va durer", pronostique Jean-Luc Mélenchon.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres