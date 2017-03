Pour Hollande, Macron aurait plagié son programme

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Chaque Suisse a avalé plus de 22 kgs de fromage

Le pays le plus heureux du monde est…la Norvège

Top 14: Brive prolonge Sanconnie et Nicolas Bézy

Le banquier et philanthrope David Rockefeller est décédé à l'âge de 101 ans

En savoir plus

Il critique donc Benoît Hamon et "ne croit pas" qu'il "puisse présider avec le programme qu’il a". François Hollande se sentirait "bien plus en phase avec le programme d’Emmanuel Macron". Toutefois, il ne sait pas encore quel candidat soutenir pour l’élection présidentielle.

Emmanuel Macron a-t-il plagié le programme de François Hollande qu'il défendait en 2012 ? C'est ce qu'aurait affirmé en privé le chef de l'Etat, selon un article du Monde. En outre, il regrette encore et toujours son choix de ne pas se représenter : "François Hollande dit que cette élection était gagnable. Mais il a beau refaire le film dans tous les sens, il n’y a pas d’autres explications à sa non-candidature que ses propres erreurs", affirme au Monde un des proches du président de la République.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres