Pour Eric Ciotti, En Marche ressemble à "la Corée du Nord"

Une comparaison bien audacieuse…. Invité de RMC et BFMTV, Eric Ciotti est revenu sur les premiers pas politiques d'En Marche !...

sans retenue. "Regardez ce qu'il s'est passé à En Marche", a lancé le député Les Républicains des Alpes-Maritimes. "Votes par internet, où chacun pouvait voter 10 à 20 fois, pas d'adhésion pour ceux qui viennent dans le mouvement, désignation, verrouillage des statuts, on dirait la Corée du Nord, le parti unique. On désigne les dirigeants depuis l'Élysée. Il n'y a pas de vote. Nous, on vote !".

Le parlementaire a en revanche été nettement plus élogieux envers Laurent Wauquiez, qu'il soutiendra dans la course à la présidence du parti les Républicains. "Il a des racines territoriales et en ce sens, il ressemble un peu à Jacques Chirac, il est élu rural et chez lui, il est adoré. Il représente un espoir de reconstruction de notre famille politique, et de reconquête pour que les idées de droite reprennent le pouvoir". Selon lui, ses idées se résument à cinq mots :"La nation, l'autorité, le mérite, le travail, la liberté".