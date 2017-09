Pour Erdogan, le débat entre Schulz et Merkel tenait du "nazisme" et du "fascisme"

"C'est du nazisme, c'est du fascisme." C'est ainsi qu'a qualifié le président Erdogan la teneur des propos des deux candidats à la chancellerie allemande, Angela Merkel et Martin Schulz. Les relations sont plus que tendues après que la chancelière s'est positionnée clairement contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne et que son opposant s'est montré très rétif à une telle évolution.

Le bras de fer continue entre les deux nations. Erdogan compte faire jouer sa population réfugiée comme il l'a fait auparavant tout en s'appuyant sur la très forte population turque allemande, et Berlin tend de plus en plus vers une fin en bonne et due forme des négociations pour l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne.

Les élections du 23 septembre prochain risquent d'être très animées.