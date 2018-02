Pour Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez n’est pas "inspirant"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

67% Un rapprochement entre Resa et Ores serait désavantageux pour le consommateur liégeois (8 votes)

Les Belgian Bullets 11e et 15e après la première manche

Pour Jumel (PCF), Wauquiez, c'est "la droite comme on la déteste"

En savoir plus

Lundi soir, l’émission Quotidien a dévoilé de nouveaux enregistrements sonores du président des Républicains, lors de son intervention la semaine dernière dans l’EM Lyon. Dans ce nouveau passage, Laurent Wauquiez s’en prend notamment à la majorité présidentielle. Il qualifie par exemple de "guignols" les députés de La République en Marche. "Quand ils osent apporter la moindre dissonance, ils se font taper dessus avec une matraque". Et d’ajouter : "Il n'y a aucun équilibre des pouvoirs en France. Donc il y a une dictature totale en France".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres